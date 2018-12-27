Halk Ekmekten "Sağlık" İçin Üretim
1 saat önce
Başkentlilerin talep ve isteklerini dikkate alarak hizmet odaklı çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, gıda alerjisi olan vatandaşlar için özel ürünler üretiyor.
Başkentlilerin talep ve isteklerini dikkate alarak hizmet odaklı çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek
Fabrikası, gıda alerjisi olan vatandaşlar için özel ürünler üretiyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, çölyak başta olmak üzere fenilketonüri ve gluten hassasiyeti olan vatandaşların tüketebilmesi sağlıklı ürünler üretiyor. Glutensiz ürünler yoğun ilgi görüyor. Hacettepe Üniversitesi
akademisyenleri ile birlikte hazırlanan ürün reçetelerine göre imal edilen ürünler, Halk Ekmek Fabrikası'nın gıda mühendisleri tarafından da kontrol ediliyor. Salı ve çarşamba günleri fabrikada üretimi yapılan glutensiz ürünler, fabrika satış mağazalarında raflardaki yerini alıyor. Glutensiz olarak üretilen ürünler arasında un, ekmek, kurabiye ve çerez yer alırken, yapılan Ar-Ge çalışmaları ile de glutensiz gıdaların çeşitlendirilerek ürün yelpazesinin genişletilmesi hedefleniyor.
Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, glutensiz ürünlerin üretimi ve çeşitliliği konusunda hassas davrandıklarının altını çizerek, "Başkentlilerin sağlığı bizim için hem çok önemli hem de çok değerli. Gerek üretim alanı, gerekse çeşitlilik konusunda yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Glutensiz simit üretimi konusunda da Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Sağlıklı ve güvenilir ürün yelpazemizi artırmayı amaçlıyoruz. Yakın zamanda güzel haberleri kamuoyumuzla paylaşacağız" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:09 Kaynak: İHA
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