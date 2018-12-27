Halk Ekmekten "Sağlık" İçin Üretim

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Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde

Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti