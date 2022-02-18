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Malatya'da yetiştiricilere kuzu küpeleri ile verim kayıt defteri verildi - Son Dakika

Malatya'da yetiştiricilere kuzu küpeleri ile verim kayıt defteri verildi

18.02.2022 15:34
Malatya'da yetiştiricilere kuzu küpeleri ile verim kayıt defteri verildi

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince, Yazıhan ve Arapgirli yetiştiricilere, "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi" ile ilgili bilgilendirme yapılarak kuzu küpeleri ile verim kayıt defteri dağıtıldı.

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince, Yazıhan ve Arapgirli yetiştiricilere, "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi" ile ilgili bilgilendirme yapılarak kuzu küpeleri ile verim kayıt defteri dağıtıldı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıhan'da düzenlenen programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile birlikte yürüttükleri projenin Bakanlıkça desteklendiğini belirtti.

Proje kapsamında sürülerin kalitesinin arttırılmasının amaçlandığını aktaran Macit, "Bu projeyi işletmesinde uygulayan çiftçilerimize Bakanlığımızın desteği var. Bu destek bir nebze de olsa hayvancılık yapanların yem ihtiyacını veya diğer giderlerini karşılama imkanı oluyor." ifadelerini kullandı.

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da projenin Yazıhan ilçesinde 9 yıldır devam ettiğini bildirerek, yetiştiricilere proje hakkında yapmaları gerekenleri anlattı.

Programın sonunda, 2022 yılı verim kayıt defteri, kuzu küpeleri, bilgilendirici el kitapçığı yetiştiricilere verildi.

Malatya'da yetiştiricilere kuzu küpeleri ile verim kayıt defteri verildi
Malatya'da yetiştiricilere kuzu küpeleri ile verim kayıt defteri verildi
Malatya'da yetiştiricilere kuzu küpeleri ile verim kayıt defteri verildi
Malatya'da yetiştiricilere kuzu küpeleri ile verim kayıt defteri verildi
Malatya'da yetiştiricilere kuzu küpeleri ile verim kayıt defteri verildi
Malatya'da yetiştiricilere kuzu küpeleri ile verim kayıt defteri verildi

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Arapgir, Yazıhan, Malatya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da yetiştiricilere kuzu küpeleri ile verim kayıt defteri verildi - Son Dakika


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