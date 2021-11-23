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Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi hakkında toplantı düzenlendi - Son Dakika

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi hakkında toplantı düzenlendi

23.11.2021 14:14

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi hakkında toplantı düzenlendi Türkiye Damızlık Koyun Geçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi hakkında...

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi hakkında toplantı düzenlendi

ANKARA - Türkiye Damızlık Koyun Geçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi hakkında Ankara'da istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda küçükbaş hayvan verimliliği, tarımsal destekler ve küçükbaş yetiştiriciliği gibi önemli konular ele alındı.

TÜDKİYEB ve TAGEM, Ankara'da bir otelde, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. Birliğin yöneticilerinin olduğu toplantıda küçükbaş hayvan verimliliği, tarımsal destekler ve küçükbaş yetiştiriciliği gibi önemli konular ele alındı.

Konuşmasına TAGEM'e teşekkür ederek başlayan Başkan Çelik, "Burada dikkatle genel müdürümüzü dinleyeceğiz. Sorunlarımızı genel müdürümüze aktaracağız. Biz, birlikte güzel hizmetleri yapmayı gerçekten de bir ibadet anlayışıyla biliriz. Bu yoldan da asla ödün vermeyeceğiz. Sizlerin özellikle ülke genelinde 1.2 milyonun üzerinde yürütmekte olduğunuz ve başarıyla halen devam eden projenin daha da güçlü hale gelmesi ve sektörümüze çok önemli getiriler ve katkılar sağlaması anlamında bize yol açmalarını temenni ediyorum" dedi.

TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Türkiye'de soyu tükenmekte olan bazı ırkları proje sayesinde kurtardıklarının altını çizerek şunları söyledi:

"Ankara Keçisi neredeyse bitmek üzereyken bugün Ankara Keçisi 20 binlerden 250 binlere ulaştı. Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinden ürettiğimiz 150 bin koç ve tekenin kabaca 50 binini başkalarına satmışız. Bu proje bir fayda üretmiş, bu fayda proje dışındaki bir insana da ulaşmış. Bu çok daha yüksek olabilir. Aslında hedefimiz bundan sonra bu. Çiftçimiz para kazansın desteklemeden kazansın. Birlik yürüsün ama ülke daha çok kazansın."

Çiftçilerin sorunlarının da paylaşıldığı istişare toplantısı, basına kapalı devam etti.

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi hakkında toplantı düzenlendi
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi hakkında toplantı düzenlendi
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi hakkında toplantı düzenlendi
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi hakkında toplantı düzenlendi

Togo Cumhuriyeti, Damızlık, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi hakkında toplantı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi hakkında toplantı düzenlendi - Son Dakika
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