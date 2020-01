Halk Et'in ikinci mağazası Manavgat'ta açılıyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in halkı ekonomik ve kaliteli etle tanıştırdığı Halk Et mağazasının ikinci şubesi Manavgat'ta açılıyor.



Yerelden ve kırsaldan kalkınma hedefiyle yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in halka uygun fiyatlı ve sağlıklı et sunmak amacıyla açılması talimatını verdiği Halk Et satış mağazalarının ilki Kepez İlçesi Zafer Mahallesi'nde açılmıştı. Modern ve sağlıklı koşullarda halka ucuz et sunan Halk Et Mağazası vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Muhittin Böcek'in talimatı ile Halk Et diğer ilçelerde de yaygınlaşıyor. Projeyi yürüten Büyükşehir Belediyesi İştiraki ANET, ikinci mağazasını Manavgat İlçesinde hayata geçiriyor. Manavgat İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yer alacak Halk Et Manavgat Satış Mağazası en kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. Manavgatlılar da Halk Et ile sağlıklı ve ekonomik et tüketebilecek.



Halk Et Satış Mağazası'nda piyasa fiyatının altına tüketime sunulan etler, hijyen bir ortamda, güvenle tüketiciye ulaşıyor. ANET tarafından, içerisinde veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu bir komisyonca üreticiden ilk elden alınan hayvanlar yine ANET'in kendi mezbahasında kesilerek, veteriner gözetiminde işleniyor. - ANTALYA