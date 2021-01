Halk et Kemer'de satışa başladı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden ve kırsaldan kalkınma hedefiyle hayata geçirdiği Halk Et Satış mobil tırı, Kemer'de satışlarına başladı.

Kemer Uygulama Oteli önünde satışa başlayan halk et satış mobil tırının açılışına Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Vekili Ferhan Fidan, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, meclis üyeleri Hasan Ali Acar ve Mustafa Bilici, Antalya Büyükşehir Belediye meclis üyesi ve ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz, Hüsnü Ünal ve vatandaşlar katıldı.

Her pazartesi 10.00 - 17.00 saatleri arasında Uygulama Oteli önünde satış yapacak olan mobil tırda, vatandaşın kaliteli, ucuz ve sağlıklı et tüketmesini sağlamak amaçlanıyor. Vatandaşlara ekonomik, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli et alabilme imkanı sunan halk et satış mobil tırına Kemerliler yoğun ilgi gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediye meclis üyesi ve ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz, yaptığı açıklamada, bugün itibariyle Kemer'de halk et satışlarına başladıklarını söyledi. Mobil tırın, normal halk et satış mağazalarından hiçbir farkı olmadığını belirten Kocagöz, Antalya'nın bütün ilçelerine halk et satış mağazalarını açacaklarını belirtti.

Kocagöz, pandemi nedeniyle her yere hizmet gitmesi amacıyla mobil tır uygulamasını başlattıklarını anlatarak, "Bu Türkiye'de bir ilktir. Türkiye'de ilk mobil tır et satış mağazamızı gerçekleştirdik. İlk mağazamızı Kepezde açmıştık. Daha sonra Manavgat, Serik ve Alanya'da açtık" dedi.

Açılan dört mağazayı bugüne kadar 150 bin vatandaşın ziyaret ettiğine dikkat çeken Kocagöz, "Bugüne kadar 350 ton et tüketilmiş. Bu bizi memnun etmiştir. Halkımızın bu teveccühü bu hizmeti her yere götürmemiz gerektiğini gösteriyor. Kemer halkımıza hayırlı olsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de selamlarını iletiyorum" diye konuştu.

Halka yönelik bir hizmet yaptığı için Böcek'e teşekkür eden Başkan Topaloğlu, "Burası dar gelirli ailelerin alışveriş edebileceği bir yer. Normal bir kasap reyonundan hiçbir farkı yok. Etler gayet kaliteli. Burayı kasapla karşılaştırmamak lazım. Büyükşehir belediyesi burada kar amacı gütmüyor. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kemer'e hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ANTALYA