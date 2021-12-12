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Halk Et Projesi ikinci yılında - Son Dakika

Halk Et Projesi ikinci yılında

12.12.2021 11:54
Halk Et Projesi ikinci yılında

Halk Et Projesi ikinci yılındaHalk Et Satış Mağazalarında 2 yılda 750 ton et ürünü satıldıAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Et Projesi ikinci yılını doldurdu.

Halk Et Projesi ikinci yılında

Halk Et Satış Mağazalarında 2 yılda 750 ton et ürünü satıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Et Projesi ikinci yılını doldurdu. Başkan Muhittin Böcek'in Antalyalıları, uygun fiyatlı, sağlıklı et ürünleriyle tanıştıran ve ilk şubesi 11 Aralık 2019'da hizmete giren proje kapsamında 2 yılda 328 bin 967 vatandaşa yaklaşık 749 bin 577 kilogram et ve et ürünü satışı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalyalıları uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir et ve et ürünleriyle tanıştırdığı Halk Et Projesi ikinci yılını doldurdu. Proje, hayata geçtiği günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle faaliyetlerine devam ediyor. Kepez, Manavgat, Alanya ve Serik'te bulunan satış mağazalarının yanı sıra mobil satış tırı ile ilçeleri gezen Halk Et, Antalyalıların yüzünü güldürüyor. Başkan Muhittin Böcek'in seçim öncesi açıkladığı projeler arasında yer alan ve ilk şubesi 11 Aralık 2019'da Kepez İlçesi Zafer Mahallesi'nde hizmete açılan Halk Et, vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

5 BİN 812 HAYVAN SATIN ALINDI

Halk Et Satış Mağazaları, 2 yılda 328 bin 967 vatandaşa hizmet vererek 749 bin 577 kilo gram et ürünü satışı gerçekleştirdi. Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle hayvancılığı da destekleyen projenin başladığı günden bu yana Antalyalı 766 yetiştiriciden 5 bin 812 baş hayvan satın alındı.

VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN PROJE

İlki Kepez İlçesi Zafer Mahallesi'nde 11 Aralık 2019'da hizmete giren Halk Et Satış Mağazası'na iki yılda 151 bin 589 vatandaş ziyaret ederek, 442 bin 390 kilogram et ürünü alışverişi gerçekleştirdi. Manavgat'ta 19 Şubat 2020'de açılan satış mağazasında 42 bin 855 kişi, 74 bin 843 kilogram, Alanya'da 6 Mayıs 2020 tarihinde hizmete giren Halk Et Mağazası'nı ziyaret eden 51 bin 306 kişi ise 80 bin 943 kilogram et ürünü satın aldı. Son olarak, Serik'te 2 Ekim 2020'de hizmete giren Halk Et Satış Mağazası'nda 37 bin 098 vatandaşa 58 bin 761 kg et ve et ürünü satışı gerçekleştirildi. 11 Ocak 2021'den bu yana Korkuteli, Elmalı, Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta haftanın belirli günleri park eden Halk Et Mobil Mağazası 29. 992 kilometre yol yaparak 46 bin 119 kişiye, 92 bin 640 kg et ürünü satışı yapıldı.

HALK ET SATIŞ RAKAMLARI

Kepez Halk Et Satış Mağazası (11 Aralık 2019-09 Aralık 2021)

151. 589 kişi

442. 390 kg

Manavgat Halk Et Satış Mağazası ( 19 Şubat 2020-09 Aralık 2021)

42. 855 kişi

74. 843 kg

Alanya Halk Et Satış Mağazası ( 6 Mayıs 2020)

51. 306 kişi

80. 943 kg

Serik Halk Et Satış Mağazası ( 02 Ekim 2020- 9 Aralık 2021)

37. 098 kişi

58. 761 kg

Mobil Halk Et Satış Mağazası ( 11 Ocak 2021-9 Aralık 2021)

46. 119 kişi

92. 640 kg

Toplam

328. 967 kişi

749. 577 kg et ve et ürünü satışı

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Halk Et Projesi ikinci yılında

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Halk Et Projesi ikinci yılında - Son Dakika


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