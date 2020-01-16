Halk Et'te bir ayda 14 ton et satıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk Et'te bir ayda 14 ton et satıldı - Son Dakika

Halk Et'te bir ayda 14 ton et satıldı

6 saat önce

Kepez'de açılan Halk Et'in ilk satış mağazası bir ayda 6 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilirken, 14 bin kilogram et ve et ürününün satışı gerçekleşti.

Halk Et'te bir ayda 14 ton et satıldı, System.String[]

Kepez'de açılan Halk Et'in ilk satış mağazası bir ayda 6 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilirken, 14 bin kilogram et ve et ürününün satışı gerçekleşti. Böcek, ikinci mağazanın çok yakında Manavgat'ta açılacağını hatırlatarak, "Tüm ilçelerimizde hemşehrilerimizi kaliteli ve sağlıklı et ürünleriyle buluşturacağız" dedi.


İçerisinde veteriner ve gıda mühendisinin de bulunduğu 5 kişilik komisyon tarafından Antalyalı üreticilerden alınan hayvanlar uzman veterinerler kontrolünde kesilip, işlenerek Antalyalı tüketiciye sunuluyor. Pazar günü hariç, haftanın 6 günü 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren Kepez Halk Et Satış Mağazası 11 Aralık 2019-11 Ocak 2020 tarihleri arasında 6 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilirken, 14 bin kilogram et ve et ürününün satışı gerçekleşti.


Tüm ilçelere satış mağazası


Antalyalıları ucuz ve sağlıklı etle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalıların desteği ile adım adım büyüyen Halk Et'in ikinci mağazasını Manavgat Bahçelievler'de açacaklarını söyledi. Böcek, "Kepez'de açtığımız satış mağazalarımıza söz verdiğimiz gibi yenilerini ekliyoruz. Kıymayı ve eti hem piyasa fiyatının altında hem de sağlıklı ve güvenli bir şekilde halkımızla buluşturuyoruz. Manavgat'ın ardından diğer ilçelerimizde de açacağımız satış mağazalarımız için yer arayışları ve çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı öğrenci ülkesinde çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında harçlığını topluyor
Kendisine dini nikahlı eş yapmak istediği baldızının boğazını kesen adam, "Cehenneme girer miyim?" diye sormuş Annesi gözleri önünde öldürülen genç kız, babası için en ağır cezayı istedi Cübbeli Ahmet: CHP ile pazarlık yapıp oy veren cemaatler var

Son Dakika Haberleri
22:18 Karaman'da iki katlı ev yandı - Son Dakika
22:17 Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2) - Son Dakika
22:17 Alanya'da yerleşik İranlılar, düşen Ukrayna uçağındakiler için yas tuttu - Son Dakika
22:16 Şehit Sinan Bilir'in acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştı - Son Dakika
22:16 Libya'daki UMH'den Hafter'e "ateşkesi ihlal" suçlaması - Son Dakika
21:54 Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı - Son Dakika
21:35 Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 22:21:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halk Et'te bir ayda 14 ton et satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]