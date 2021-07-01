Halk Et Tırı Kaş'ta - Son Dakika

Halk Et Tırı Kaş'ta
Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Mobil Satış Mağazası, 4 Temmuz'dan itibaren her Pazar günü turizmin incisi Kaş ilçesinde hizmet verecek.
Antalyalıları ekonomik ve sağlıklı et ürünleriyle buluşturmak üzere ilçeleri gezen Halk Et Mobil Satış Mağazası'na olan ilgi her geçen gün artıyor. Tam normalleşme ile birlikte Halk Et Tır'ı artık Kaş'a da hizmet verecek. 4 Temmuz Pazar günü Kaş'a park edecek Halk Et Tırı, her Pazar günü sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı et ürünlerini vatandaşlarla buluşturacak.
HAFTANIN HER GÜNÜ BİR İLÇEDE
Halk Et Mobil Satış Mağazası, her hafta Pazartesi Kemer Pazartesi Pazarı karşısında; Salı Elmalı Belediye Meydanı'nda, Çarşamba Korkuteli
Merkez Çayırlı Camii önünde; Perşembe Demre
Pazar Yeri yanında, Cuma Kumluca
Ahmet Yesevi Parkı İçi, Cumartesi Finike Yeni Mahalle Pazar Yerinde, Pazar Kaş Pazar Yerinde 10. 00 -17. 00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.
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Kaynak: Habermetre
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