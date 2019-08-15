Halk evinde çay 1 TL

Fethiye Belediyesi tarafından kordona açılan halk evinde çay 1 TL, tost 5 TL. Hizmete giren halk evinde Başkan Karaca İlk Çayı İçti.

Fethiye Belediyesi tarafından kordona açılan halk evinde çay 1 TL, tost 5 TL. Hizmete giren halk evinde Başkan Karaca İlk Çayı İçti.



Fethiye'nin Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi ile Atatürk Caddesinin kesiştiği yerde bulunan ve 20 senedir engelli ve dar gelirli ailelere yardım amaçlı gönüllüler tarafından kullanılan Fethiye Evi halk evi olarak hizmet vermeye başladı.



Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca "Uzun süren çalışmalar sonrası Fethiye Belediyesine ait Fethiye Halk Evi'ni hizmete açtık. Vatandaşların kısa sürede yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Başkan Karaca" Fethiye Halk Evi'nde Çay 1TL, meşrubatlar 1.50TL – 7.5TL, kahve çeşitleri 3.50 TL-6 TL arası, tost çeşitleri 5-7 TL arasında. Deniz kenarında orta ve düşük gelirli herkesin deniz kenarında çay içmesi, tost yemesi en doğal hakkı biz bunu gerçekleştirdik. Seçim döneminde söz vermiştik. Fethiye halk evi ile başladık, Fethiye'nin birkaç noktasında daha aynı cafe tarzı işletmeleri faaliyete geçireceğiz."dedi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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