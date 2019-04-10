Son Dakika Haberleri: Halk Günü Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı

Halk Günü Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı

24 dakika önce

Karabük Valiliği tarafından vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinlemek amacıyla faaliyete geçirilen Halk Günü Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.

Halk Günü Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı, System.String[]
Karabük Valiliği tarafından vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinlemek amacıyla faaliyete geçirilen Halk Günü Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen "Halk Günü" toplantısına Vali Yardımcısı Barboros Baran, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz, İşkur İl Müdür Vekili Mustafa Çalış ve Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu Ayşe Harmanbaşı katıldı.

Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:40 Kaynak: İHA
Barboros Baran, Karabük Valiliği, Güncel
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