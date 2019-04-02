Halk Gününde Vatandaşların Sorunları Dinlendi

DÜZCE(İHA) – Vali Zülkif Dağlı tarafından başlatılan ve her ay düzenli olarak vatandaşların sorunlarının çözülmesi için gerçekleştirilen halk günde vatandaşların sorunları dinlendi çözüm yolları arandı.

DÜZCE(İHA) – Vali Zülkif Dağlı tarafından başlatılan ve her ay düzenli olarak vatandaşların sorunlarının çözülmesi için gerçekleştirilen halk günde vatandaşların sorunları dinlendi çözüm yolları arandı.



Her ay düzenli olarak vatandaşların sorunlarının çözülmesi için Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından başlatılan halk günü toplantısı yapıldı. Toplantıya Gölyaka Kaymakamı Vali Yardımcısı Vekili Adem Keleş'in başkanlık ettiği toplantıya Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Vatandaşlar tek tek içeri girerek sorunlarını anlattılar. Katılımın yoğun olduğu gözlendi. - DÜZCE

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