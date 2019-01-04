Son Dakika Haberleri: Halk Gününe Vatandaşlar İlgi Gösteriyor

Halk Gününe Vatandaşlar İlgi Gösteriyor

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, halkın belediyeden beklentileri başta olmak üzere istek ve şikayetlerini dinleyerek çözüm önerilerini ortaya koyduğu, Halk Günü uygulamasını sürdürüyor.

Halk Gününe Vatandaşlar İlgi Gösteriyor, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen 'in makamında gerçekleştirilen halk günü uygulamasıyla vatandaşlar,randevu almaksızın Başkan Seçen ile birebir görüşme imkânı buluyor.

Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği uygulamaya ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, kendisine ulaştırılan sorunları ilgili belediye başkan yardımcısı ve birim amirlerine ulaştırarak, halkın karşı karşıya bulunduğu sorunun en kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını sağlıyor.

Başkan Seçen, Halk Günü uygulamasını vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve kendisineiletilen sorunlarınen kısa süre içerisinde çözüme ulaştırmak amacına yönelik olarak başlattıklarını belirterek, uygulamaya vatandaşların da yoğun ilgi göstermesinden de büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:26 Kaynak: Bültenler

Nevşehir, Güncel
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