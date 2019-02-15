Son Dakika Haberleri: Halk Gyo'nun 2018 Yılı Net Kârı 395 Milyon Lira Oldu

Halk Gyo'nun 2018 Yılı Net Kârı 395 Milyon Lira Oldu

36 dakika önce

Halk GYO, yılsonu itibarıyla aktif büyüklüğü 2.6 milyar liraya özkaynak büyüklüğünü 2.3 milyar liraya olurken, net karı 2017 yılına göre göre yüzde 56.5 artışla 395 milyon liraya yükseldi.

Halk Gyo'nun 2018 Yılı Net Kârı 395 Milyon Lira Oldu, System.String[]
Halk GYO, yılsonu itibarıyla aktif büyüklüğü 2.6 milyar liraya özkaynak büyüklüğünü 2.3 milyar liraya olurken, net karı 2017 yılına göre göre yüzde 56.5 artışla 395 milyon liraya yükseldi.

Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, Türkiye ekonomisinin önemli bileşenlerinden biri olan gayrimenkul sektörünün 2018 yılında önemli kampanyaları hayata geçirdiğini söyledi ve açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kamu, finans ve reel sektör arasındaki güçlü koordinasyonun görüldüğü yıl içinde; 'Birlikten güç doğacak, türkiye kazanacak' ve akabinde 'Türkiye için kazanç vakti' söylemleri ile hayata geçirilen ve Halk GYO olarak içerisinde yer aldığımız kampanyalar ve özellikle yabancıların konut edinmesine ve vatandaşlık hakkı verilmesine yönelik hayata geçirilen düzenlemeler ile tapu harcı ve KDV indirimi gibi uygulamalar, kamu ve özel sektörün, ekonomimizi ileriye taşımak adına gösterdikleri başarılı bir dayanışma örneği olarak tarihe geçti. Bu dönemde özellikle yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 78,4 arttı." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:52 Kaynak: DHA

Türkiye, Feyzullah Yetgin, Ekonomi
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