Halk Gyo'nun 2018 Yılı Net Kârı 395 Milyon Tl

Yılsonu itibarıyla aktif büyüklüğü 2,6 milyar TL'yi aşan Şirketin özkaynak büyüklüğü 2,3 milyar TL olurken, net kârı ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 56,5 oranında artarak 395 milyon TL'ye yükseldi.

Dünya ekonomisindeki değişimlerin ülkemiz üzerinde de tesirlerinin hissedildiği2018 yılında gayrimenkul sektörüne yüklenen sorumluluk bilinciyle, yıl içerisinde sektöre ve genel ekonomik büyümeye katkı sağlayan çalışmaların ve kampanyalarındestekçisi olduklarını belirten Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, şunları kaydetti:

"Yıl boyunca gösterdiğimiz performansla, şirketimizin bilanço kalitesini etkin seviyede tutmaya büyük gayret gösterdik. Erzurum'da inşa ettiğimiz Şehristan Konutları'nı ve İstanbul Sancaktepe'de hayata geçirdiğimiz Bizimtepe Aydos projemizi tamamlayarak anahtar teslimlerine başladık. İstanbul'un bölgesel ve küresel bir finans merkezi olabilmesi yolunda başlatılan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinde yer alan Halk Ofis Kuleleri'nin inşa sürecine yıl boyunca devam ettik. Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz Evora İzmir projesinde inşaat ve satış sürecini başlattık. İzmir'e yeni bir soluk getirecek bu proje ile 'En İyi Mimari Tasarım' ödülü kazandık. 2018 yılında gayrimenkul sektörüne yüklenen sorumluluk bilinciyle yıl içerisinde sektöre ve genel ekonomik büyümeye katkı sağlayan çalışmaların ve kampanyalarındestekçisi olduk, 2019 yılında da ülkemiz ve paydaşlarımıza sağladığımız katma değeri artırma hedefi ile istikrarlı büyümemize devam edeceğiz."

2018'de doğru projeler kazandırdı…

Türkiye ekonomisinin önemli bileşenlerinden biri olan gayrimenkul sektörünün 2018 yılında önemli kampanyaları hayata geçirdiğini söyleyen Yetgin, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kamu, finans ve reel sektör arasındaki güçlü koordinasyonun görüldüğü yıl içinde; "Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak" ve akabinde "Türkiye İçin Kazanç Vakti" söylemleri ile hayata geçirilen ve Halk GYO olarak içerisinde yer aldığımız kampanyalar ve özellikle yabancıların konut edinmesine ve vatandaşlık hakkı verilmesine yönelik hayata geçirilen düzenlemeler ile tapu harcı ve KDV indirimi gibi uygulamalar, kamu ve özel sektörün, ekonomimizi ileriye taşımak adına gösterdikleri başarılı bir dayanışma örneği olarak tarihe geçti. Bu dönemde özellikle yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 78,4 oranında artış gösterdi."

Halk GYO marka projeleriyle portföyünü geliştiriyor…

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin de en büyük paydaşlarından biri olan HALK GYO, yıl boyunca inşaat çalışmalarını sürdürdü. Şirket, 46 ve 34 katlı Halk Ofis Kuleleri'nin yükseldiği projenin finansmanı konusunda da sektöre örnek olacak adımlar attı.

Halk GYO'nun Vakıf GYO ortaklığı ile 2015 yılında hayata geçirdiği Sancaktepe'de yer alan Bizimtepe Aydos ile 2016 yılında Er Konut ortaklığı ile Erzurum'da hayata geçirdiği Şehristan Konutları projeleri ise bulundukları bölgelerin markalı konut projesi olma özelliğini taşıyor. Anahtar teslimlerin başladığı projelerde son kalan dairelerin satışları da hızla devam ediyor. Şirketin, Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı ortaklığıyla hayata geçirdiği, İzmir'e yeni bir soluk getirecek 'En İyi Mimari Tasarım' ödüllü Evora İzmir projesinde de satışlara başlandı.