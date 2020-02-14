Halk Kart'a 6'ıncı dönem başvuruları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk Kart'a 6'ıncı dönem başvuruları başladı - Son Dakika

Halk Kart'a 6'ıncı dönem başvuruları başladı

7 saat önce

Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı "Çankaya Halk Kart"ın 6'ıncı dönem başvuruları başladı.

Halk Kart'a 6'ıncı dönem başvuruları başladı, System.String[]

Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı "Çankaya Halk Kart"ın 6'ıncı dönem başvuruları başladı.


Çankaya Belediyesinin sosyal projelerinden Çankaya Halk Kart'ın 6. dönem başvuruları başladı. Başvuruların doğrudan Çankaya Belediyesine yapıldığı uygulamada, başvuranların sosyal incelemesi belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal inceleme yapan Çankaya Belediyesi, 400 TL nakit destek sağlayan kartı gerekli şartları taşıyan hanedeki kadına veriyor. Çankaya Halk Kart'a sahip olanlar diledikleri yerden alışveriş yapma imkanı buluyor.


Sosyal demokrat belediyeciliğin birçok örneğini hayata geçiren Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar bin 57 hane yararlandı. Ekonomik koşulları değişen ve Çankaya'da ikameti sona eren Halk Kart sahipleri bu hizmetten yararlanamıyor. Anadolu coğrafyasının dayanışma kültürünün bir örneği olan uygulamadan şu an itibariyle 742 hane yararlanıyor.


Başvuru şartları


Çankaya Halk Kart sahibi olmak isteyenlerin Çankaya ilçesi sınırlarında ikamet etmesi, maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı taşıması, ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının bulunmaması gerekiyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların Çankaya Belediyesinin Ziya Gökalp Caddesi numara 11'de bulunan hizmet binasında A2 Blok kat 5'teki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Halk Kart Bürosuna başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlar ayrıca (0312) 458 89 00/ 1172-1173 numaralı telefondan bilgi alabiliyor. Başvurular, Halk Kart Bürosu'na 13 Mart'a kadar yapılabilecek. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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