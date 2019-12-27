Halk kart artık daha fazla haneye ulaşacak - Son Dakika
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Halk kart artık daha fazla haneye ulaşacak

6 saat önce

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yoğun şikayetler nedeniyle bir süre önce durdurulan Halk Kart uygulamasının içeriğinin güçlendirilerek dağıtılmaya başlanacağını duyurdu.

Halk kart artık daha fazla haneye ulaşacak, System.String[]

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yoğun şikayetler nedeniyle bir süre önce durdurulan Halk Kart uygulamasının içeriğinin güçlendirilerek dağıtılmaya başlanacağını duyurdu.


CHP'nin Aile Sigortasının yerel yönetimlerdeki uygulaması olan Halk Kart'ın güçlendirilmiş içeriği, bir otelde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.


Tanıtım toplantısında ilk olarak kürsüye gelen Seyhan Belediyesi Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç, daha önce kişiye verilen Halk Kart'ın bundan sonra haneye verileceğini böylece daha fazla haneye katkı sunmuş olacaklarını kaydetti. Halk Kart'ın 1 yıl süreliğine verileceğini kaydeden Çinkılıç "Halk Kart verdiğimiz hanedeki mevcut bilgileri değerlendirerek, işsiz varsa kurslar verip eğiteceğiz. Onları çalışma hayatına katabilmek için çalışmalar yapacağız" dedi.


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da sadaka kültürünün doğru olmadığını asıl hedefin üretim olduğunu kaydetti. Seyhan Belediyesi'nin kendi ihtiyaçlarını ürettiğini ifade eden Başkan Akay şöyle konuştu:


"Bizim asıl hedefimiz üreten ve ürettiğini hakça bölüşen bir toplumdur. Bunun için projeler üretiyoruz. Biz ihtiyacımız olan boya ve çiçekleri kendimiz üretiyoruz. İçeriği güçlendirilmiş Halk Kart sahibi işsiz aile fertlerini kurslarımız aracılığıyla meslek sahibi yapacağız. Onları üreten bir birey haline dönüştürüp istihdama katılımını destekleyeceğiz. Hedefimiz yoksul halkımıza balık tutmayı öğretmektir. Karşı çıktığımız sadaka kültüründen halkımızı bu şekilde kurtarabiliriz."


"24 kriteri dikkate alınarak belirleniyor"


Yoğun şikayetler nedeniyle Halk Kart uygulamasını durdurduklarını ve içeriğinde düzenlemeler yaptıklarını belirten Başkan Akay şöyle devam etti:


"Halk Kart'a talep çok olunca, herkes birbirini takip edip şikayet etti. Bu nedenle Halk Kart uygulamasını durdurmuştuk. Şimdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kriterlerine uyumlu olarak başvuruları değerlendirerek hak sahibini belirliyoruz. Bakanlığın yaklaşık 24 kriter üzerinden değerlendirmeleri yaparak tartışmalara da son veriyoruz. Halk Kart, çocuklar yatağa aç girmesin diye devam ediyor. Buna başka anlam yüklememek gerekiyor. Belediye olarak ihtiyaç sahiplerine de ayni yardımlarımızı sürdüreceğiz" - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:39 Kaynak: İHA
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