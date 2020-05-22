Halk kart tutarları bayram öncesi vatandaşların hesaplarına yatırıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk kartın Mayıs ayı tutarını vatandaşların hesabına yatırdı. Halk Kart sahibi 11 bin 426 kişinin hesabına toplam 1 milyon 301 bin 690 TL yatırıldı.



Kent genelinde 220 civarı anlaşmalı marketten alışveriş yapan halk kart sahibi vatandaşlar, market listesine Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesinden ulaşabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, halk kart ile hem vatandaşlara hem de esnafa desteğini sürdürüyor. Korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşların süreçten ve salgının ekonomik koşullarından en az etkilenmesi için sosyal hizmetlere yoğunluk veren Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Nisan ayı tutarlarını 23 gün erken yatırmıştı. Büyükşehir Belediyesi, 9 bin 157 kişinin kartına toplam 1 milyon 30.4 bin TL yüklemişti. Büyükşehir, salgın sürecinde halk kartın vatandaşlara ulaştırılması konusunda değişikliğe gitmişti. Başvuruları kabul edilen vatandaşlar, teslim noktalarındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla kartlarını randevu ile teslim alabiliyor. Ayrıca, korona virüs sürecinde başvuruları kabul edilen 65 yaş üstü ve özel durumu olan yurttaşların kartları evlerine ulaştırılıyor. Halk kart sahipleri, kent genelinde 220 civarı anlaşmalı marketten alışveriş yapabiliyor. 120 civarı market ise korona virüs sürecinde siparişleri evlere kadar ulaştırıyor. Halk kart sahipleri, market listesine Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi mersin.bel.tr'den ulaşabiliyor. - MERSİN