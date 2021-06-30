Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli yurttaşlara yönelik en önemli hizmetlerinden biri olan Halk Kart'ın Haziran ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

7 bin 216 kişinin 100 lira, 4 bin 969 kişinin ise 180 liralık bakiyeden faydalandığı Halk Kart uygulamasından Haziran ayında 12 bin 185 kişi destek aldı. Dar gelirli vatandaşların mutfak masraflarını azaltırken Mersinli esnafa da destek sağlanan proje kapsamında Haziran ayı için hesaplara toplam 1 milyon 616 bin lira aktarıldı.

Kart sahibi yurttaşlar, Halk Kartlarını anlaşmalı bakkal ve yerel marketlerde gıda ve temel ihtiyaç maddeleri almak için kullanabiliyor. Yurttaşlar market listesine Büyükşehir Belediyesi'nin mersin. bel. tr web sitesinden ulaşabiliyor.

Yayın Tarihi: 30. 6. 2021 15: 55: 27