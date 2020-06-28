Halk Kongresi Partisi, Başbakan Hamduk'un istifasını istedi - Son Dakika

Sudan'da muhalefetteki Halk Kongresi Partisi, Abdullah Hamduk hükümetini istifaya çağırdı.

Halk Kongresi Partisi Sözcüsü Beşir Adem Rahme, başkent Hartum'daki parti merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aralık 2018 devrimi destekçilerinin 30 Haziran'da düzenleyeceği geniş katılımlı gösterilere eski rejim yanlısı grupların da katılacağı bilgisini aldıklarını belirterek iki grubun gösteriler sırasında karşı karşıya gelmesi durumunda yaşanacakların ve kaosun, ülkeyi şiddete sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Siyasi partilere 30 Haziran gösterilerine katılmama çağrısı yapan Rahme, "Sağlık ve ekonomik krizi çözmede başarısız olan, ülkeyi çöküş aşamasına getiren Abdullah Hamduk hükümeti, sokaklar kan gölüne dönmeden, ülke kaosa sürüklenmeden istifasını sunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sorunların çözümü için ulusal bir projeye ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Rahme, durumu düzeltmek için siyasi partilerle temas halinde olduklarını söyledi.

Ülkedeki en üst otorite Egemenlik Konseyinden (Devlet Başkanlığı) ülkedeki son gelişmelerle ilgili partilerle istişare toplantısı yapmasını isteyen Rahme, seçimler yapılana kadar bağımsız bir hükümet kurulması gerektiğini ifade etti.

İktidar gösterilere destek veriyor

Sudan'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının askeri darbeyle devrilmesinin ardından 21 Ağustos 2019'da 39 ay sürecek asker-sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.

Egemenlik Konseyi ve hükümet, 30 Haziran gösterilerini desteklediklerini duyurmuş ancak gösterilerde taşkınlık çıkaracaklara sert müdahalede bulunulacağını bildirmişti.

Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in devrildiği protesto gösterilerinin organizatörü Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık Devrimini'nin hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 30 Haziran'da büyük gösteri çağrısı yapmıştı.

Hartum Valiliğinden dün yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliği nedeniyle 29-30 Haziran tarihlerinde başkente giriş çıkışlara izin verilmeyeceği, tüm köprülerin, çarşı ve iş yerlerinin kapalı olacağı belirtilmişti.