Son Dakika Haberleri: Halk kütüphanesinde eğitim kursu açıldı
Son Dakika Güncel Halk kütüphanesinde eğitim kursu açıldı

Halk kütüphanesinde eğitim kursu açıldı

59 dakika önce

Bağlar Belediyesi, hizmete kazandırdığı halk kütüphanesinde eğitim kursları açıldı.

Halk kütüphanesinde eğitim kursu açıldı, System.String[]

Bağlar Belediyesi, hizmete kazandırdığı halk kütüphanesinde eğitim kursları açıldı.

Şeyhşamil Mahallesi'nde bulunan kütüphanedeki eğitim merkezinin açılışına Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Erdoğan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Umut Özekinci, öğretmen, öğrenci ve katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün destek verdiği proje ile üniversite adaylarına ücretsiz kurslar verilmeye başlandı.

Kurslara 400 kişi başvuruda bulunurken, diğer başvuruların değerlendirilmesi için de imkan yaratılmaya çalışılıyor.


Beyoğlu, ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin çocukları için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Eğitim merkezinde ücretsiz eğitimin yanı sıra öğrencilere eğitim seti hediye ettiklerini bildiren Beyoğlu şöyle konuştu:

"Eğitime yapılan tüm hizmetler birlik ve beraberliğimizin mihenk taşıdır. Belediye olarak sosyal ve gönül belediyeciliğe önem verdiğimiz gibi eğitime de önem veriyoruz. Bu amaçla okumak istemesine rağmen ekonomik sıkıntılardan dolayı okuyamayan öğrencilerimize katkıda bulunmak amacıyla ücretsiz olarak kurs açtık."

Mahalle sakinleri de katkılarından dolayı Beyoğlu'na teşekkür etti.

Şeyhşamil Mahallesi, Bağlar Belediyesi, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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