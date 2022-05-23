Halk merkezleri artık çözüm merkezi olarak hizmet veriyor - Son Dakika
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Halk merkezleri artık çözüm merkezi olarak hizmet veriyor

23.05.2022 17:46
Halk merkezleri artık çözüm merkezi olarak hizmet veriyor

Odunpazarı Belediyesi, "Halk için halk merkezleri" sloganı ile 15 mahallede hizmete soktuğu, 16 halk merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye, vatandaşların şikâyet, görüş ve taleplerini ilettiği Halk Masası Birimi sistemini, halk merkezlerine de taşıdı. Odunpazarı Belediyesi ile ilgili dilek, istek ve şikâyeti olan vatandaşlar, bunları ana hizmet binasında yer alan Halk Masası'nın yanı sıra halk merkezlerine de bildirebiliyor. Halk merkezleri de artık,vatandaşların istek, dilek ve şikayetleri için çözüm merkezine dönüştü.

Odunpazarı Belediyesi, mahallelerin sosyal ve kültürel anlamda kalkınmasına katkı sunmak için 15 mahallede 16 halk merkezi açtı. Çalışmalarını "Halk için halk merkezleri" sloganı ile yürüten halk merkezleri, artık belediye ile vatandaşlar arasında bir köprü görevi de görüyor. Vatandaşların belediye ile ilgili dilek, istek ve şikayetlerinin çözüme ulaştığı "Halk Masası" birimi sistemi, halk merkezlerine taşındı. İstek, dilek ya da şikâyeti olan vatandaşlar, bunları hem ana hizmet binasındaki Halk Masasına hem de halk merkezlerine iletebiliyor.

İstek, şikâyet ya da talebi bulunan vatandaşlar, kendilerine en yakın halk merkezine giderek bu istek, şikâyet ya da taleplerini buradaki personele yazlı veya sözlü olarak iletiyor. Halk merkezi personeli de vatandaşın bu istek, şikâyet ya da taleplerini Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden ilgili birimin yetkililerine iletiyor. Vatandaşın istek, şikâyet ya da talebi EBYS ile kayıt altına alınarak, kısa sürede çözüme ulaştırılıyor. Yazılı başvurular ise tarayıcılar ile taranarak, ana hizmet binasında bulunan "evrak kayıt birimine" iletiliyor. Ardından da vatandaşa bilgi veriliyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin 16 halk merkezinin belediye ile vatandaşlar arasında köprü oluşturduğunu belirten yetkililer, "Halk Merkezlerinin sahibi Odunpazarlı hemşehrilerimiz. Hemşehrilerimiz, halk merkezlerinde yer alan atölyelere katılabilirler, burada bir araya gelerek üretip, fikir alışverişinde bulunabilirler. Halk merkezleri hemşehrilerimize hizmet etmek için var. Artık hemşehrilerimizin şikâyet, görüş ve taleplerinin çözümünde de aktif olarak hizmet veriyoruz. Şikayet, görüş ve talebi olan hemşehrilerimizin, bunları iletmek için kendilerine en yakın halk merkezine gelmesi yeterli. Hemşehrimizin şikâyet ve dileklerini kısa sürece çözüme ulaştırırken; taleplerini ise ilgili birimlere yönlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler
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