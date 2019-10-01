Son Dakika Haberleri: Halk merkezleri atölye kayıtlarına kadınlardan yoğun ilgi
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Halk merkezleri atölye kayıtlarına kadınlardan yoğun ilgi

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinin bugün başlayan yeni dönem atölye kayıtlarına kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Halk merkezleri atölye kayıtlarına kadınlardan yoğun ilgi, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinin bugün başlayan yeni dönem atölye kayıtlarına kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Sabah erken saatlerde halk merkezlerine giden kadınlar uzun kuyruklar oluşturdu.


Odunpazarı Belediyesi'nin "Halk için Halk Merkezleri" sloganı ile çalışmalarını yürüttüğü; 12 Halk Merkezi, yeni döneme hazırlanıyor. Sonbahar-kış döneminde birçok dalda açacağı atölyeler ile fark oluşturacak Halk Merkezlerinde kayıtlar başladı. Kadınlar ve çocuklar için ayrı ayrı atölyelerin açılacağı halk merkezlerinde yetişkinler için; takı, iğne oyası, dikiş, mefruşat, ahşap boyama, çini, örgü, keçe, wayuu çanta, amigurumi, makrome, resim, doll art, İngilizce, işaret dili, aşçılık, pastacılık, okuma yazma, tiyatro atölyeleri açılacak. Halk merkezlerinde çocuklar için ise; resim, İngilizce, satranç, Türkçe, matematik, işaret dili ve tiyatro atölyeleri yer alacak.


Sabahın erken saatlerinde Emek, 71 Evler, Büyükdere, Gökmeydan, Ihlamurkent, Karapınar, Orhangazi, Kırmızıtoprak, Vadişehir, 75. Yıl ve Erenköy Mahallelerinde bulunan halk merkezilerine giden kadınlar, halk merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni dönemde halk merkezlerinde yer alacak atölyelerle ilgili bilgi de alan kadınlar, istedikleri atölyelere kayıtlarını yaptırdı.


Kayıtlar için son gün 11 Ekim


Öte yandan kontenjanların sınırlı olduğunu belirten yetkililer, kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların 11 Ekim Cuma gününe kadar kayıt yaptırması gerektiğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Sabah, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
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