Halk merkezlerinin geleneksel yıl sonu sergileri açıldı - Son Dakika
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Halk merkezlerinin geleneksel yıl sonu sergileri açıldı

Halk merkezlerinin geleneksel yıl sonu sergileri açıldı

02.06.2022 11:35

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri, artık geleneksel hale gelen Yıl Sonu El Sanatları Sergisini açtı.

Halk Merkezleri'nde 2021-2022 sezonunda yıl boyunca eğitim gören atölye katılımcıları tarafından yapılan eserlerin yer aldığı sergi açılışlarında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Biz, kadınlar ev ekonomilerine katkı sunacak bir meslek ya da sanat öğrensin istiyoruz. Kadınlar ekonomik özgürlüğünü kazansın, kimseye bağımlı olmasın istiyoruz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri artık geleneksel hale gelen yıl sonu sergisini açtı. Emek, Gündoğdu, Ayşe Tuğba Arslan, Erdal İnönü ve Prof. Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezlerinde açılan sergide, yıl boyunca halk merkezlerinde gerçekleştiren atölyelere katılan kursiyerlerin yaptığı eserler yer aldı. Sergi açılışlarına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda atölye kursiyeri katıldı.

KADINLAR EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAZANSIN İSTİYORUZ

Açılışta konuşan Başkan Kurt, Halk Merkezlerinin halka ait olduğunu belirtti. Halk merkezinin bu sergileri artık geleneksel hale getirdiğini söyleyen Başkan Kurt, halk merkezlerinde kadınlar için çalıştıklarını kaydetti. Kadınların ürettikleri bu eserleri satarak ekonomiklerine katkı sunabileceklerine dikkat çeken Başkan Kurt, "Bugün halk merkezlerimizde 1 yıl içinde ürettiğiniz eserleri göreceğiz. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak kadınlarımızın boş zamanlarını iyi değerlendirmesini istiyoruz. Bunu yaparken de ev ekonomisine katkı sunabiliyorsanız, bu bizim için kazançtır. Biz, kadınlar ev ekonomilerine katkı sunacak bir meslek ya da sanat öğrensin istiyoruz. Kadınlar ekonomik özgürlüğünü kazansın, kimseye bağımlı olmasın istiyoruz. Bugün şunu gördük, içerde bir yetenek var ve eğitmenlerimiz de o yeteneği bulup ortaya çıkarıyor. Daha çok insanın buraya gelmesi gerekiyor. Daha çok insanda bu yeteneği görmemiz gerekiyor. Bu konuda bize yardımcı olan bütün eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Atölyelerimize katılan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hepinizin ellerine sağlık, hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Kurt ve davetliler, atölye katılımcılarının ürettiği bir birinden güzel el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Halk merkezlerinin geleneksel yıl sonu sergileri açıldı - Son Dakika


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