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'Halk müziği' dinleyen tavuklarda yumurta verimi artıyor - Son Dakika

'Halk müziği' dinleyen tavuklarda yumurta verimi artıyor

03.02.2022 20:31

'Halk müziği' dinleyen tavuklarda yumurta verimi artıyor Nevşehir'de yumurta üretimi yapan Ahmet Ünal, yumurtanın niteliğini ve verimini arttırmak için tavuklarına müzik dinletiyor.

'Halk müziği' dinleyen tavuklarda yumurta verimi artıyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yumurta üretimi yapan Ahmet Ünal, yumurtanın niteliğini ve verimini arttırmak için tavuklarına müzik dinletiyor. Ünal, yem verdiği esnada çeşitli şarkılar dinlettiği tavuklarının huzur ve sakinlik içerisinde yumurta üretimi yaptığını, böylece üretimdeki verimin arttığını söyledi.

Kozaklı ilçesinde 100 bin tavuk ile yumurta üretimi yapan Ahmet Ünal, verimi arttırmak için tavuklarına özellikle halk müziği dinletiyor. Bu yöntemi yıllardır kullandığını söyleyen Ünal, "Müzik insanların nasıl kulağına nasıl hoş geliyorsa tavuklara da aynı bu şekilde hoş geliyor" dedi. Müzik dinleyen tavukların strese girmediğini söyleyen Ünal, "Hayvanlar strese düşmesin, dışarıdan gelen sesler, helezon çalışmasından diğer gürültülerden, araç seslerinden etkilenmesinler diye müzik dinletiyoruz. Müzik insanların nasıl kulağına hoş geliyorsa tavuklara da aynı bu şekilde hoş geliyor. Dışarıdan gelen gürültülere ve yahut yumurtanın randımanın veriminin artması için müzik dinletiyoruz. Genelde halk müziği dinletiyorum, Kırşehir bozlağından, Neşet Ertaş gibi" şeklinde konuştu.

Ünal, tavukların yüzde doksan verimli olduğu dönemlerde müzik dinlettikleri zaman bir iki puan daha verimlerinin arttığını sözlerine ekledi.

'Halk müziği' dinleyen tavuklarda yumurta verimi artıyor
'Halk müziği' dinleyen tavuklarda yumurta verimi artıyor
'Halk müziği' dinleyen tavuklarda yumurta verimi artıyor

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Ahmet Ünal, Nevşehir, Müzik, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Halk müziği' dinleyen tavuklarda yumurta verimi artıyor - Son Dakika


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