Son Dakika Haberleri: Halk Müziği Sanatçısı Selahattin Küçükdağ Ölümünün 46. Yılında Anıldı

Halk Müziği Sanatçısı Selahattin Küçükdağ Ölümünün 46. Yılında Anıldı

3 dakika önce

Avanoslu halk müziği sanatçısı Selahattin Küçükdağ, ölümünden 46 yıl sonra doğup büyüdüğü Avanos ilçesinde anıldı.

Halk Müziği Sanatçısı Selahattin Küçükdağ Ölümünün 46. Yılında Anıldı, System.String[]
Avanoslu halk müziği sanatçısı Selahattin Küçükdağ, ölümünden 46 yıl sonra doğup büyüdüğü Avanos ilçesinde anıldı.

Avanos Kaymakamlığınca düzenlenen anma programında, hayata gözlerini yumduğu 1973 yılına kadar 22 taş plak çıkartan ve okuduğu türkü ile Mustafa Kemal Atatürk'ün beğenisini kazanan Küçükdağ'ın hayat hikayesi anlatıldı, eserleri seslendirildi.

Programda konuşan Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, Kapadokya bölgesinin ve Avanos'un tanıtımında kültürel ve yerel değerlere sahip çıkmanın önemine değinmek, sanatçının yeni kuşaklar tarafından da tanınması için anma programı düzenlediklerini belirtti.

Erdinç, "Temennimiz Avanoslu Selahattin başta olmak üzere bu topraklara ve insanlara hizmet eden herkese layık olduğu değerin verilmesidir." dedi.

Araştırmacı yazar Dr. Mustafa Kılıç ise yaptığı konuşmada, Küçükdağ'ın geride bıraktığı başarılı çalışmaları ve eserleri hakkında bilgi paylaşarak, "Küçükdağ, Avanos'ta yetişmiş önemli saz ve söz sanatçılarındandır. Kendisi doldurduğu taş plaklarla sevilen ve dinlenen bir sanatçı olmuştur. Pek çok türküsü TRT repertuvarına girmiştir." ifadelerini kullandı.

Sinevizyon gösterisinin ardından mahalli sanatçılar, Küçükdağ'ın türkülerini seslendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:19 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Avanos, Güncel
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