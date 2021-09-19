Üye Girişi
Halk müziğinin sevilen sesi: Ruhi Su - Son Dakika

Halk müziğinin sevilen sesi: Ruhi Su

19.09.2021 11:03
Halk müziğinin sevilen sesi: Ruhi Su, System.String[]

Halk müziği sanatçısı, besteci ve şair Ruhi Su'nun vefatının üzerinden 36 yıl geçti.

Halk müziği sanatçısı, besteci ve şair Ruhi Su'nun vefatının üzerinden 36 yıl geçti.

Tam adı Mehmet Ruhi Su olan sanatçı 1912'de Van'da dünyaya geldi. Babasını Birinci Dünya Savaşı sırasında, annesini de bundan kısa süre sonra kaybeden Su, 10 yaşına kadar yoksul bir ailenin yanında yaşadı.

Müzik öğretmeni Mehmet Tahir'in okula keman aldırması üzerine İlkokul 4. sınıfta keman çalmaya başlayan sanatçı, 1925'te İstanbul'a gelerek askeri okula kayıt oldu.

Ruhi Su, askerlik yapmaya elverişli olmadığı gerekçesiyle okuldan ayrılarak, Adana Öğretmen Okulu'na geçti. Daha sonra yetenek sınavıyla Ankara Musiki Muallim Mektebi'ne giren sanatçı, 1934'te Soyadı Kanunu'yla "Su" soyadını aldı.

Opera çalışmaları sırasında Türk halk müziğine ilgi duydu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda 1935 ve 1936'da görev alan Su, 1936 yılında Musiki Muallim Mektebi'ni bitirdi ve kemanı bırakarak Ankara Devlet Konservatuarı Şan Bölümüne girdi.

Usta sanatçı, konservatuarın opera yüksek bölümünü 1942'de bitirdi ve okul yıllarında Ankara Cebeci İkinci Ortaokulu ve Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde müzik öğretmenliği yaptı.

Ankara Devlet Operası'nda "Maskeli Balo", "Figaro'nun Düğünü", "Madam Butterfly", "Tosca", "Satılmış Nişanlı", "Bastien-Bastienne" ve "Fidelio" gibi operalarda sahneye çıkan Ruhi Su, opera çalışmaları sırasında Türk halk müziğine ilgi duydu.

Su, 1943 ve 1945 arasında Ankara Radyosu'nda türküler söyledi. 1944'te Ankara Halkevi'nde başlattığı ilk türküler resitalini 1983'e kadar sürdürdü.

Halk müziğinin yaygınlaşmasına büyük katkıda bulundu

Hapiste geçirdiği 5 yıl boyunca türkülere ağırlık veren sanatçı, 1957'de hapisteyken söylediği "Mahsusmahal" adlı türküsüyle üne kavuştu.

Su, türkü söylemekten hiçbir zaman vazgeçmeyerek, yönetmen Atıf Yılmaz'ın "Karacaoğlan", "Barbaros" ve "Lale Devri" filmlerinde türkü söyledi.

Taksim Belediye Gazinosu'nda 1960'da sahneye çıkan sanatçı, Türk halk edebiyatının çok sayıda şiirini besteleyerek, "Basbariton Ruhi Su türküler söylüyor" anonsuyla sunulan bir radyo programı yaptı.

Dostlar Korosu'nu 1975'te kuran Su, 1978'den sonra ürettiği kasetlerle halk müziğinin yaygınlaşmasına büyük katkıda bulundu.

Ruhi Su, Almanya, Hollanda, İsveç ve Bulgaristan'da konserler verdi, birçok ülkenin radyolarında ve plaklarda çok sayıda kişiye sanatını dinletti.

Kendi şiirlerinin yanı sıra Türk halk ozanlarından ve diğer şairlerden çeşitli şiirleri besteleyen sanatçı, şiir, yazı ve konuşmalarını "Ezgili Yürek" adlı kitapta topladı.

Yaşamı boyunca 16 tane 45'lik plak, 12 tane de uzunçalar (LP) yapan Ruhi Su, 1978'de romatizma şikayetiyle gittiği hastanede kemik iliği kanseri başlangıcında olduğunu öğrendi.

Su, 20 Eylül 1985'te kemik iliği kanseri nedeniyle 73 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybetti.

Eserleri

"Seferberlik Türküleri", "Kuvayi Milliye Destanı", "Yunus Emre", "Karacaoğlan", "Pir Sultan Abdal", "Şiirler Türküler", "Köroğlu", "El Kapıları", "Sabahın Sahibi Var" ve "Semahlar"

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesince vefatının 36. yıl dönümünde yarın saat 20.00'de sanatçı anısına Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verilecek.

İstanbul, Ruhi Su, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halk müziğinin sevilen sesi: Ruhi Su - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz 12:20 Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi 12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı 12:00 Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı
Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü 11:28 Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı 10:39 Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar 09:48 Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar
09:35 "Kalabalık yapmayalım" diyen doktor tekme tokat dayak yedi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına 09:29 Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi

Son Dakika Haberleri
12:21 Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi
12:19 Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz
12:13 HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak
12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi
12:02 Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı
12:00 Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı
11:49 Aşırı hız ortalığı kana buladı! Otobüs bekleyen öğrenci böyle yola savruldu
11:47 Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim
11:27 Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü
11:18 Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi
Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi         
12:21
HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak         
12:13
Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı         
12:03
Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim         
11:48
Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi         
11:18
Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri         
10:36
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
09:24
"Palalı Sabri"nin fuhuş çetesine yapılan operasyon sonucu Afrika güzellik kraliçesi de gözaltına alındı         
09:23
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim         
23:23
Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi         
23:13
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 12:32:31. #1.11#
SON DAKİKA: Halk müziğinin sevilen sesi: Ruhi Su - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement