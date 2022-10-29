HALK OTOBÜS ŞOFÖRÜ, YOLCUYLA TARTIŞIRKEN EMİNE'Yİ EZEREK ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞ, O ANLAR KAMERADA

MANİSA'da, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Parlak'ı (45), ezerek ölümüne neden olan halk otobüsü şoförü Ali Uyan (55) hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Karar, istinaf mahkemesine taşınıp, otobüs şoförüne 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza verilmesi istendi. Ayrıca Uyan, hakkında 1,5 milyon liralık maddi tazminat davası açıldı. Davalar sürerken ortaya çıkan kaza anını otobüs içi kamerası görüntülerden Uyan'ın telefonla konuşarak yanaştığı durakta, otobüsteki bir yolcuyla tartıştığı, tekrar hareket ettiği sırada da kazanın yaşandığı belirlendi.

Kaza, geçen 5 Ocak'ta saat 16.49'da Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi Cemal Ergün Caddesi ile 5515 Sokak kavşağında meydana geldi. Ali Uyan yönetimindeki 45 D 0034 plakalı halk otobüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Parlak'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Emine Parlak, otobüsün altında kaldı. Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince otobüsün altından çıkarılan Parlak, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Uyan gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uyan, tutuklandı. Ali Uyan, hakkında Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 24 Şubat'taki ilk duruşmada Uyan, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Dava geçen 14 Haziran'da sonuçlandı. Şoför Ali Uyan, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAKTAN' CEZA VERİLMESİNİ İSTEDİ

Hayatını kaybeden Parlak'ın avukatı Mehmet Arslan, kararı istinaf mahkemesine taşıyıp, otobüs şoförüne 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza verilmesi istedi. İstinafta mahkemesinden gelecek karar beklenirken Parlak'ın ailesi, avukatlar aracılığıyla otobüs şoförü Arslan hakkında, önceki gün Manisa 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1,5 milyon TL'lik maddi tazminat davası açtı.

ARAÇ İÇİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Davalar sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Halk otobüsü şoförü Uyan'ın, Emine Parlak'ı ezerek ölümüne neden olduğu kazanın araç içi görüntüleri ortaya çıktı. Şoför Uyan'ın telefonla konuşarak yanaştığı durakta, otobüsteki bir yolcuyla tartıştığı, tekrar hareket ettiği sırada da kazanın yaşandığı belirlendi.

Avukat Mehmet Arslan, Soruşturma aşamasında alınan trafik bilirkişi raporunda otobüs şoförü asli kusurlu sayıldı. Daha sonra yargılama aşamasında istenen Adli Tıp Raporu'nda yine şoför asli kusurlu sayıldı. Ancak yapılan yargılamada şoför taksirle ölüme neden olmak suçundan 4 yıl gibi düşük gördüğümüz bir ceza aldı. Şoförün daha yüksek bir ceza almasını savunuyoruz. Şoför otobüs cebine girmiyor, arka arkaya kural ihlalleri var. Hayatını kaybeden Emine Parlak ise yaya geçidinden geçiyor. Şoför otobüs içerisinde bir kişi ile tartışıyor, bu sırada bir yolcuyu indiriyor, derken göz göre göre bir kişinin ölümüne neden oluyor. Karara itiraz ettik. Ayrıca geçtiğimiz gün hem belediye hem de şoföre karşı tazminat davası açtık. Şoför 1996 yılından beridir bu işi yaptığını söylüyor ancak burada gerekli tedbir ve özeni göstermiyor. Yaya yoluna bakmıyor, durak cebine girmiyor. Bu kaza neredeyse bilerek ve isteyerek gerçekleşiyor. Biz bunun neredeyse cinayet olduğunu düşünüyoruz. Bilinçli taksirden ceza almasını istiyoruz dedi.