Halk otobüsçülerinden CHP'ye cevap - Son Dakika

CHP Bursa İl Başkanlığının toplu ulaşımda 'ücretsiz' seyahat hakkına ilişkin yaptığı açıklamaya Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odasının da katıldığını iddia etmesi üzerine, oda başkanından tepki geldi.



Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz seyahati günde 6 binişle sınırlayan kararının mahkemece iptal edildiğini duyuran CHP, yaptıkları toplantıya Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Eren'in de katıldığını iddia etti. Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Eren, "Böyle bir siyasi parti açıklamasına doğrudan taraf olmamız, özellikle yarı resmi kuruluş olmamız sebebiyle söz konusu değildir. CHP'nin bizi basın toplantısına katılmış gibi göstermesini ve kamuoyu önünde tarafmış gibi algıya sebep olmasını şiddetle reddediyoruz. Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası olarak tepkilerimizi ifade etmek ve bilgi vermek üzere, basın toplantısının yapılacağı gün CHP Bursa İl Başkanlığı merkezine gidildiği doğrudur. Ancak CHP'den yetkililer, düzenlenecek basın toplantısı öncesi heyetimizi konuk edilmek üzere bir başka odaya almışlardır" dedi.



CHP tarafından yaşlılara müjde gibi ilan edilen ve gündeme taşınan idari yargı kurumuna ait iptal kararının yaşlıları sıkıntıya sokacağını belirten Eren, "İşveren ve otobüslerde görevli personel olarak, değerlendirme ve eğitim çalışmalarıyla işletme safhasına da taşınmaktadır. Şimdiye kadar herhangi bir olumsuz durum ve olay cereyan etmemiştir. Kısıtlama gibi görülen ve yargı kararıyla iptal edilen uygulamanın, yaşlılara karşı, toplum içerisinde farklı bakış ve düşünceleri bertaraf etmekte olduğunu, ancak eskiye dönülmüş olacağını belirtiyor. Toplu ulaşımın yoğun olduğu, özellikle sabah ve akşam saatlerindeki yaşlı yolcu yoğunluğu, mutlak ihtiyaç görülen seyahate dayalı amaçla asgari seviyeye düşmüş bulunuyordu" diye konuştu.



Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım hizmetleri ve diğer alanlardaki hizmetlerine bakıldığında, yaşlılara önem ve saygının Türk milletine yakışan bir şekilde olduğunu belirten Eren, "CHP'nin, temel kamu hizmeti olan toplu ulaşımda, özel sektörle durumu ele alması gerektiğini, bilgi edinilmesi gerektiğini, ancak böyle de olmadığını görmüş bulunuyoruz. Türkiye'nin, Bursa'nın ve milletimizin ortak doğruları ve çıkarları için her zaman siyaset üstü ve objektif hareket ettiğimizi, böyle bir ilkeyi sürdüreceğimizi Bursa kamuoyuna önemle duyuruyoruz" dedi. - BURSA