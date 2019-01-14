Halk Otobüsleri Ambulans Gibi Çalışıyor: Yarım Saat İçerisinde 2 Kadın Hastayı Hastaneye...
1 saat önce
Halk otobüsleri ambulans gibi çalışıyor: Yarım saat içerisinde 2 kadın hastayı hastaneye yetiştirdilerKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta halk otobüsleri, ambulans gibi çalışıyor.
Halk otobüsleri ambulans gibi çalışıyor: Yarım saat içerisinde 2 kadın hastayı hastaneye yetiştirdiler
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta halk otobüsleri, ambulans gibi çalışıyor. Otobüs şoförleri fenalaşan yolcuları, zamanında hastaneye yetiştirmek için gösterdikleri duyarlılıkta vatandaşlardan tam not aldı.
Kahramanmaraş'ta yarım saat içinde iki genç kadın, halk otobüsüyle hastaneye taşındı. Edinilen bilgiye göre; Esme Katılmış evine gitmek için 46 H 0228 plakalı otobüse bindi. Seyir halinde iken fenalaşan kadını fark eden diğer yolcular durumu şoför Yusuf Özbek'e söyledi. 30 dakika önce meslektaşı gibi hiç düşünmeden güzergahını değiştiren şoför, genç kadını zaman kaybetmeden Necip Fazıl Şehir Hastanesi
ek binasına getirdi. Tansiyona bağlı fenalaşan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:12 Kaynak: İHA
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