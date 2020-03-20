Halk Otobüsleri ve minibüsler her sefer sonrası dezenfekte edilmeye başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk Otobüsleri ve minibüsler her sefer sonrası dezenfekte edilmeye başlandı - Son Dakika

Halk Otobüsleri ve minibüsler her sefer sonrası dezenfekte edilmeye başlandı

6 saat önce

Bartın'da Korona virüs salgını tehlikesine karşı halk otobüsleri ve köy minibüsleri her sefer dönüşü oluşturulan merkezde dezenfekte edilmeye başlandı.

Halk Otobüsleri ve minibüsler her sefer sonrası dezenfekte edilmeye başlandı, System.String[]

Bartın'da Korona virüs salgını tehlikesine karşı halk otobüsleri ve köy minibüsleri her sefer dönüşü oluşturulan merkezde dezenfekte edilmeye başlandı.


Koronavirüs (Covid-19) Türkiye'yi tehdit etmeye devam ederken, illerde de salgın ihtimallerine karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Bartın'da da belediye tarafından halk otobüsleri ve köy minibüslerine her sefer sonrası dezenfekte işlemi başlatıldı. Halk Otobüsleri ve köy minibüsleri yolcularını indirdikleri her sefer sonrası Bartın Belediyesi tarafından oluşturulan dezenfekte merkezine giderek otobüslerini dezenfektan işlemine sokuyor. Dezenfekte işlemi uzman personellerce takip edilirken dezenfekte olan araçların tek tek kayıtları tutuluyor.


Dezenfekte işlemi yaptırmayan minibüs ve halk otobüslerinin yolcu taşımasına izin verilmemesi kararı alındığını belirten Bartın Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kerem Lü, "Dünyada salgın haline gelen Covid-19 salgını sebebiyle halkımızın özellikle binip indiği minibüsler, H ve M plakalı minibüslerde dezenfeksiyon işlemi başlattık. Bunun sebebi söz konusu virüsün özellikle temasla bulaşan bir virüs olması. İnsanlarımızın işte ellerine sürdükleri minibüsler olsun, oturma yerleri, minibüs içindeki tüm mekanlar, şoförlerimizin bulunduğu yerler dahi ilaçlanıyor. Ayrıca otobüs duraklarımız, halk otobüsü duraklarımız, çocuk parklarımız düzenli olarak ilaçlanması devam ediyor. Biz belediye olarak sağlık bakanlığının onaylı ruhsatlı ilaçlarıyla, dezenfektanlarıyla bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Personelimizle birlikte burada sabah 08: 30'da dezenfeksiyon işlemlerimiz başlıyor. Gece 12: 00'a kadar devam edecek. Yani halk otobüsleri seferlerinin bittiği saate kadar. Her yolcu indirmeden sonra tüm minibüslerimiz buraya gelecekler, dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Bunlar kayıt altına alınıyor, dezenfeksiyon işlemlerini yaptırmayan minibüslerimize hareket izni de veremeyeceğiz" dedi.


Halk otobüsü ve köy minibüslerinin şoförleri de uygulamadan memnun olduklarını ve desteklediklerini belirtti. - BARTIN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:03 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi         
13:24
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi         
11:10
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
10:58
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı         
10:28
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 19:14:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Halk Otobüsleri ve minibüsler her sefer sonrası dezenfekte edilmeye başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]