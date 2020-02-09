Halk otobüslerinde yankesicilik yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Halk otobüslerinde yankesicilik yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te halk otobüslerindeki yolcuların cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Halk otobüslerinde yankesicilik yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te halk otobüslerindeki yolcuların cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde halk otobüslerindeki yankesicilik olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı.

Otobüslerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının kimliğini belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının, 10 yolcunun cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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