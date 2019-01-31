Son Dakika Haberleri: Halk Otobüslerine Ücretsiz Seyahat Ödemeleri Yapıldı

Halk Otobüslerine Ücretsiz Seyahat Ödemeleri Yapıldı

1 saat önce

Sakarya'da geçen yıl halk otobüslerine ücretsiz seyahat karşılığında yapılan ödemeler tamamlandı.

Halk Otobüslerine Ücretsiz Seyahat Ödemeleri Yapıldı, System.String[]
Sakarya'da geçen yıl halk otobüslerine ücretsiz seyahat karşılığında yapılan ödemeler tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2018 yılı kasım ve aralık aylarına ilişkin ödemelerin ilgili esnafların hesaplarına ulaştırıldığı bildirildi.

Toplu Taşıma Şube Müdürü Metin Berberler, özel halk otobüsü esnafına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan 1 milyon 363 bin liralık ödemenin tamamlandığını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:39 Kaynak: AA

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