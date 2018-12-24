Halk Otobüslerinin Yeni Toplanma Alanı Tamamlandı
1 saat önce
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından özel halk otobüslerinin kalkış noktasına yapılan tam donanımlı hareket amirliği binası tamamlandı.
Van
Büyükşehir Belediyesi tarafından özel halk otobüslerinin kalkış noktasına yapılan tam donanımlı hareket amirliği binası tamamlandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu
ilçesinde bulunan Özel Halk Otobüsleri hareket noktası, modern görünüme kavuşturuldu.
Fen İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar ile daha önce kullanıma elverişli olmayan yolcu bekleme salonunun yerine, kısa sürede içerisinde çok kompleksli bina inşa edildi.
Yeni yaptırılan harekat merkezinde 60 kişi kapasiteli bekleme salonu, kafeterya, bebek emzirme odası, mescit, müdüriyet, engelli ile bay-bayan lavaboları yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:09 Kaynak: AA
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