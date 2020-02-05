Halk otobüsü, buzlanan yolda devrildi: 1 ölü, 22 yaralı (3) - Son Dakika

YARALI SAYISI 22'YE ÇIKTI

Erzurum'da, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsünün devrilerek, yan yattığı ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralı sayısı, 22'ye çıktı. Şoförün de aralarında olduğu yaralıların, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.