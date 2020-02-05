Halk otobüsü, buzlanan yolda devrildi: 1 ölü, 22 yaralı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk otobüsü, buzlanan yolda devrildi: 1 ölü, 22 yaralı (3) - Son Dakika

Halk otobüsü, buzlanan yolda devrildi: 1 ölü, 22 yaralı (3)

6 saat önce

YARALI SAYISI 22'YE ÇIKTI Erzurum'da, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsünün devrilerek, yan yattığı ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralı sayısı, 22'ye çıktı.

Halk otobüsü, buzlanan yolda devrildi: 1 ölü, 22 yaralı (3), System.String[]

YARALI SAYISI 22'YE ÇIKTI

Erzurum'da, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsünün devrilerek, yan yattığı ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralı sayısı, 22'ye çıktı. Şoförün de aralarında olduğu yaralıların, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:55 Kaynak: DHA
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