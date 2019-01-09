Son Dakika Haberleri: Halk Otobüsü Buzlu Yolda Metrelerce Sürüklendi

Halk Otobüsü Buzlu Yolda Metrelerce Sürüklendi

38 dakika önce

Kahramanmaraş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından cadde ve ara sokaklarda buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı.

Halk Otobüsü Buzlu Yolda Metrelerce Sürüklendi, System.String[]
Kahramanmaraş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından cadde ve ara sokaklarda buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün metrelerce sürüklenmesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü, Onikişubat ilçesinde yokuş aşağı indiği sırada karla kaplı yolun buzlanması sonucu metrelerce sürüklendi.

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği anda, halk otobüsü sürücüsü yaptığı manevrayle bekleyen minibüse çarpmaktan son anda kurtuldu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:01 Kaynak: İHA

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