Halk Otobüsü Buzlu Yolda Metrelerce Sürüklendi

Kahramanmaraş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından cadde ve ara sokaklarda buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı.

Kahramanmaraş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından cadde ve ara sokaklarda buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün metrelerce sürüklenmesi cep telefonu kameralarına yansıdı.



Kahramanmaraş'ta şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü, Onikişubat ilçesinde yokuş aşağı indiği sırada karla kaplı yolun buzlanması sonucu metrelerce sürüklendi.



Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği anda, halk otobüsü sürücüsü yaptığı manevrayle bekleyen minibüse çarpmaktan son anda kurtuldu. - KAHRAMANMARAŞ

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