Halk Otobüsü Buzlu Yolda Metrelerce Sürüklendi
38 dakika önce
Kahramanmaraş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından cadde ve ara sokaklarda buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı.
Kahramanmaraş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından cadde ve ara sokaklarda buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün metrelerce sürüklenmesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kahramanmaraş'ta şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü, Onikişubat ilçesinde yokuş aşağı indiği sırada karla kaplı yolun buzlanması sonucu metrelerce sürüklendi.
Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği anda, halk otobüsü sürücüsü yaptığı manevrayle bekleyen minibüse çarpmaktan son anda kurtuldu. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:01 Kaynak: İHA
3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi
Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi
Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim
Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi