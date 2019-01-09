Halk Otobüsü Buzlu Yolda Metrelerce Sürüklendi
1 saat önce
Halk otobüsü buzlu yolda metrelerce sürüklendiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından cadde ve ara sokaklarda buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı.
Halk otobüsü buzlu yolda metrelerce sürüklendi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından cadde ve ara sokaklarda buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün metrelerce sürüklenmesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kahramanmaraş'ta şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü, Onikişubat ilçesinde yokuş aşağı indiği sırada, karla kaplı yolun buzlanması sonucu metrelerce sürüklendi.
Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği anda, halk otobüsü sürücüsü yaptığı manevra ile bekleyen minibüse çarpmaktan son anda kurtuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:32 Kaynak: İHA
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