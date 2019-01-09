Halk Otobüsü Buzlu Yolda Metrelerce Sürüklendi

Halk otobüsü buzlu yolda metrelerce sürüklendiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından cadde ve ara sokaklarda buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı.

Halk otobüsü buzlu yolda metrelerce sürüklendi



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından cadde ve ara sokaklarda buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün metrelerce sürüklenmesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü, Onikişubat ilçesinde yokuş aşağı indiği sırada, karla kaplı yolun buzlanması sonucu metrelerce sürüklendi.

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği anda, halk otobüsü sürücüsü yaptığı manevra ile bekleyen minibüse çarpmaktan son anda kurtuldu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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