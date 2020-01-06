Halk otobüsü çarpan 2 kadın, ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk otobüsü çarpan 2 kadın, ağır yaralandı - Son Dakika

Halk otobüsü çarpan 2 kadın, ağır yaralandı

6 saat önce

BURDUR'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken halk otobüsünün çarptığı Zeynep Yayla (44) ve Gülizar Özek (40) ağır yaralandı.

Halk otobüsü çarpan 2 kadın, ağır yaralandı, System.String[]

BURDUR'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken halk otobüsünün çarptığı Zeynep Yayla (44) ve Gülizar Özek (40) ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Burç Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. E.C.'nin kullandığı 15 M 0039 plakalı belediyeye ait şehir içi halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Yayla ve Gülizar Özek'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan iki kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Yayla ve Gülizar Özek daha sonra Antalya'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Zeynep Yayla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım
Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu 15 sene önce çocuğunu kuruturken farketti! Günde en az 200 gram pudra yemeden duramıyor Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı

Son Dakika Haberleri
23:46 10 ildeki örgütlü yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika
23:43 Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Son Dakika
23:42 Gaziantep'te baklavacılara yönelik gıda denetimi yapıldı - Son Dakika
23:41 Kaynaşlı'da çocukların yüzü gülecek - Son Dakika
23:36 Erdemli'de bazı okullar 1 gün tatil edildi - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 23:50:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halk otobüsü çarpan 2 kadın, ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]