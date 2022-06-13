Olay, saat 11.00 sıralarında şehir merkezi Tuzlugöl Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Yıldırım 'a ait 58 H 0053 plakalı halk otobüsünde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı. Otobüs adeta alev topuna döndü. Çevredekiler korku dolu bu anları balkonlarından cep telefonları ile görüntüledi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale edip alevleri söndürmeyi başarsa da otobüs tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Gazi Yıldırım, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Halk otobüsü cayır cayır yandı - Son Dakika

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