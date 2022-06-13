Halk otobüsü cayır cayır yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Halk otobüsü cayır cayır yandı

13.06.2022 22:28
Halk otobüsü cayır cayır yandı

Sivas'ta park halindeki halk otobüsü cayır cayır yakarak kullanılma hale geldi.

Sivas'ta park halindeki halk otobüsü cayır cayır yakarak kullanılma hale geldi.

Olay, saat 11.00 sıralarında şehir merkezi Tuzlugöl Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Yıldırım'a ait 58 H 0053 plakalı halk otobüsünde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı. Otobüs adeta alev topuna döndü. Çevredekiler korku dolu bu anları balkonlarından cep telefonları ile görüntüledi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale edip alevleri söndürmeyi başarsa da otobüs tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Halk otobüsü cayır cayır yandı
Halk otobüsü cayır cayır yandı
Halk otobüsü cayır cayır yandı
Halk otobüsü cayır cayır yandı
Halk otobüsü cayır cayır yandı
Halk otobüsü cayır cayır yandı

YORUMLAR
500
Kuvvetli yağış sonrası Sızır Şelalesi çamur rengine döndü Kuvvetli yağış sonrası Sızır Şelalesi çamur rengine döndü Okul baskınına üç sendikadan ortak açıklama Okul baskınına üç sendikadan ortak açıklama
Kaynak: İHA

Gazi Yıldırım, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halk otobüsü cayır cayır yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:49:25. #1.11#
SON DAKİKA: Halk otobüsü cayır cayır yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement