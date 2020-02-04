Halk otobüsü durağa daldı;üçü ağır beş kişi yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Halk otobüsü durağa daldı;üçü ağır beş kişi yaralı - Son Dakika

Halk otobüsü durağa daldı;üçü ağır beş kişi yaralı

6 saat önce

Kartal da sabah saatlerinde özel halk otobüsü kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İDO iskele durağına daldı.

Halk otobüsü durağa daldı;üçü ağır beş kişi yaralı, System.String[]

Kartal da sabah saatlerinde özel halk otobüsü kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İDO iskele durağına daldı. O saatte durakta olan vatandaşlardan bazılarını ezen otobüs, hurdaya çevirdiği durağın yanındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza da üçü ağır olmak üzere toplam beş kişi yaralandı.


Durağa dalan otobüs ortalığı savaş alanına çevirdi


Kaza, saat 06.00 sıralarında Kartal ilçesi, Kordonboyu mevkiinde bulunan Kartal sahil yolu üzerindeki İDO otobüs durağında meydana geldi. Maltepe istikametine seyir halinde olan çift katlı özel halk otobüsü henüz net olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı durağa daldı. O sırada durakta otobüs bekleyen vatandaşlardan üç tanesini altına alan otobüs, ağaca çarparak durabildi. Kayganlaşan yolun kazaya davetiye çıkarttığı düşünülürken otobüs altında kalan vatandaşları çevredeki vatandaşlar ve Kartal itfaiyesi ekipleri birlikte çıkarttı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan üç yaralıyla birlikte toplam beş kazazede ilk müdahaleleri ambulanslarda yapıldıktan sonra çevre hastanelere götürüldü. Kaza sonrası güvenlik çemberine alınan otobüs içerisinde ve dışarısında itfaiye ekipleri gerekli çalışmalarını yaptıktan sonra olay yerinden ayrılırken polis ekipleri sürücüyü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. İddiaya göre şoförün telefonla konuşmasından kaynaklandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

İstanbul Deniz Otobüsleri, Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şoför, üstü kirli diye otobüsten kovduğu çocuk için kendisine tepki gösteren yolcuyu darp etti
Eşini keserle öldüren kadının kızı: Ölmememiz için kendisini feda etti Rusya'da bir baba kızını internet sitesinde 470 TL'ye satılığa çıkardı Belediye çöplüğünde 21 köpek ölü bulundu, gören isyan etti

Son Dakika Haberleri
12:57 Eltilerin Savaşı rekorla başladı
12:02 Bircan Bali'den Survivor bombası: Oyuncu Tuğba Melis Türk de kadroda olacak
12:31 Pınar Altuğ, hediye paylaşımlarına etiketlenmesine sert çıktı: Taciz etmektir bu
11:34 Brad Pitt'in Meghan Markle göndermesi Prens William ve Kate Middleton'ı kahkahaya boğdu
10:42 'Ramo' izleyicileri taşkapı'nın delifişek gençlerini konuşuyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 13:19:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Halk otobüsü durağa daldı;üçü ağır beş kişi yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]