Üye Girişi
HALK OTOBÜSÜ DURAKTA BEKLEYENLERE ÇARPTI: 3 YARALI - Son Dakika

HALK OTOBÜSÜ DURAKTA BEKLEYENLERE ÇARPTI: 3 YARALI

27.12.2021 10:02

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan özel halk otobüsü durakta bekleyen 2'si çocuk 3 kişiye çarptı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan özel halk otobüsü durakta bekleyen 2'si çocuk 3 kişiye çarptı. Yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kaza öğleden sonra Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi üzerinde meydana geldi. N.Z.Ç. yönetimindeki 41 J 6064 plakalı özel halk otobüsü, ara sokaktan çıkan 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Özel halk otobüsü durakta bekleyen 2'si çocuk 3 kişiye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, özel halk otobüsü sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HALK OTOBÜSÜ DURAKTA BEKLEYENLERE ÇARPTI: 3 YARALI
HALK OTOBÜSÜ DURAKTA BEKLEYENLERE ÇARPTI: 3 YARALI

YORUMLAR
500

Halk Otobüsü, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HALK OTOBÜSÜ DURAKTA BEKLEYENLERE ÇARPTI: 3 YARALI - Son Dakika


Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Sağanak yağış kapıda Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Sağanak yağış kapıda         
10:00
Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi         
09:58
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan kötü haber: Kansere yakalandı CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan kötü haber: Kansere yakalandı         
09:56
Felçli adam düşünce gücüyle tweet attı Felçli adam düşünce gücüyle tweet attı         
09:46
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır         
20:31
Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı         
20:08
Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor         
20:00
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05
Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor         
18:47

Son Dakika Haberleri
09:59 Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı
09:59 Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Sağanak yağış kapıda
09:57 Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi
09:56 CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan kötü haber: Kansere yakalandı
09:55 MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı
09:50 Brezilya'da barajlar taştı: 20 bini aşkın insan evsiz kaldı
09:45 Felçli adam düşünce gücüyle tweet attı
09:45 Tiryakiler dikkat! Yılbaşında hem sigaraya hem alkole iki zam birden geliyor
09:44 Trabzonspor, transfer sürecine hızlı başladı! Polonyalı sol bek için görüşmeler başladı
09:40 Güney Afrika'nın 'eşitlik savaşçısı' din adamı Desmond Tutu hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 10:08:35. #1.11#
SON DAKİKA: HALK OTOBÜSÜ DURAKTA BEKLEYENLERE ÇARPTI: 3 YARALI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement