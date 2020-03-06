Halk otobüsü engelli yolcuyu almadı, yeni araç gönderildi - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, fiziksel engelli Özer Turgut, engelli rampası bulunmasına rağmen kendisini almayan özel halk otobüsü sürücüsü hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine durağa yeni araç gönderilerek, Özer Turgut'un gideceği yere bırakılması sağlandı.

Akyazı'da yaşayan 3 çocuk babası ve fiziksel engelli Özer Turgut, ailesiyle birlikte geldiği Adapazarı 'dan Akyazı'ya dönmek için durakta özel halk otobüsü beklemeye başladı. Eşinin işaretiyle duran araç, yer olmadığı gerekçesiyle Özer Turgut'u almayı reddetti, ancak diğer yolcuları alıp yoluna devam etti. Engelliler için ayrılan yere yolcu alınamayacağı belirten Özer Turgut, yaşadığı durumu hem özel halk otobüsü yetkililerine ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi 'ne bildirdi.

Özer Turgut'un ihbarı sonrası kendisi için yer ayrılan bir araç gönderildi, ancak onun da engelli asansörü arıza yaptı. Bu kez sürücü durağı arayarak yeni araç istedi, yeni gelen araç sürücüsü Özer Turgut ve ailesini alarak Adapazarı'ndan Akyazı'ya getirdi.

Özer Turgut olayla ilgili olarak, 'Eşimle birlikte durakta Akyazı midibüsü bekliyorduk. Gelen aracın dolu olduğunu gerekçe göstererek beni almadı. Bir sonraki gelen araç ise engelli rampası çalışmayınca, durağı arayarak engelli rampası çalışan midibüs istedi. Gelen midibüs şoförünün yardımlarıyla araca bindim. Akyazı'ya geldik. Beni midibüse almayan sorumlular hakkında ilgili yerlere şikayette bulundum.' dedi.

Araçta engelliler için ayrılan yere yolcu alınamayacağını belirten Özer Turgut, 'Midibüste yer yok madem eşim el edince niye duruyorsun' Demek ki yer var. Engellilere ayrılan bölüme yolcu alamaz, bizim için oranın dolu olma gibi durumu yok. Sorun etmemeleri lazım, bizi keyfi getirmiyorlar. Devletimiz destek veriyor. Gelen aracın rampası bozuk olabilir. Duraktan rampası çalışan midibüs istediler gelen araçta aldı, gayet güzel kibar şekilde beni indirdi. Bu kadar zor mu bizleri götürmek? diye konuştu.

Bu arada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Özer Turgut'u almayan sürücü C.V.?ye ceza yazılacağı öğrenildi.