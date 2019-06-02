Son Dakika Haberleri: Halk otobüsü esnafına bayram müjdesi
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Halk otobüsü esnafına bayram müjdesi

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü engelli, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz seyahat hakkı karşılığında Özel Halk Otobüsü esnaflarına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemeleri devam ediyor.

Halk otobüsü esnafına bayram müjdesi, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü engelli, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz seyahat hakkı karşılığında Özel Halk Otobüsü esnaflarına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemeleri devam ediyor. Bu kapsamda 2019 Nisan ayına ait 689 bin TL destek esnafımızın hesaplarına ulaştırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan Özel Halk Otobüsü esnaflarına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin devam ettiği açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "65 yaş üstü engelli, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz seyahat hakkı karşılığında Özel Halk Otobüslerine yapılan aylık gelir desteği ödemeleri devam ediyor. Bu kapsamda 2019 Nisan ayına ait 689 bin TL esnaflarımızın hesaplarına ulaştı. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:32 Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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