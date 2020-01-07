Halk otobüsü esnafının 2019 gelir desteği tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk otobüsü esnafının 2019 gelir desteği tamamlandı - Son Dakika

Halk otobüsü esnafının 2019 gelir desteği tamamlandı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından Özel Halk Otobüsü esnaflarına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemeleri 2019 yılı içerisinde tamamlandı.

Halk otobüsü esnafının 2019 gelir desteği tamamlandı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından Özel Halk Otobüsü esnaflarına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemeleri 2019 yılı içerisinde tamamlandı.


Bu kapsamda yıl genelinde toplam 8 bin 342 işleticiye, 8 milyon 342 bin TL'lik gelir desteği ödemesi işleticilerin hesabına aktarıldı. Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Özel Halk Otobüsü esnafımıza ücretsiz seyahat karşılığı yapmış olduğumuz 2019 yılını kapsayan 8 milyon 342 bin TL'lik ödemeyi tamamladık. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:28 Kaynak: İHA
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