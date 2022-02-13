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Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

13.02.2022 11:57
Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü ile AFAD'a ait araç kafa kafaya çarpıştı.

ŞANLIURFA'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü ile AFAD'a ait araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüsün sürücüsü Memduh Çakmak (34) öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Memduh Çakmak'ın kullandığı 63 H 0117 plakalı yolcusu bulunmayan halk otobüsüyle, Orhan Bulut yönetimindeki  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait 63 K 7900 plakalı araç, Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle AFAD'a ait kamyonet hurdaya dönerken, kontrolden çıkan otobüs ise yol kenarındaki duvara çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen ekiplerin kontrolünde otobüs sürücüsü Memduh Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD'a ait aracın sürücüsü Orhan Bulut ile yanında bulunan Mehmet Şahin Akan ve Haldun Çiftçi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Memduh Çakmak'ın cansız bedeni ise olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Halk Otobüsü, Şanlıurfa, AFAD, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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