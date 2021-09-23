Halk otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü veteriner gençten acı haber geldi - Son Dakika

Halk otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü veteriner gençten acı haber geldi

Son paylaşımı "Şimdi son kez her şeyden uzaklaş ve gün batarken güneşe gülümse" oldu

ANTALYA - Antalya'da halk otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü veteriner genç, hayatını kaybetti. Gencin sosyal medya hesabından kaza öncesi, "Şimdi son kez her şeyden uzaklaş ve gün batarken güneşe gülümse" paylaşımı ise yürek burktu.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi ile Avni Tolunay Caddesi'nin birleştiği kavşak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avni Tolunay Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru gitmekte olan Mustafa G.'nin kontrolündeki 15 AU 0231 plakalı halk otobüsü ile aynı cadde üzerinde karşı yönden gelen Mustafa Şengül kontrolündeki 34 BNJ 910 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile halk otobüsünün ön kapısının camları patladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Sağlık çalışanları tarafından ilk kontrolü olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü özel hastaneye kaldırıldı.

Son paylaşımı yürek burktu

Motosiklet sürücüsü Mustafa Şengül, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Gencin cenazesi kesin ölüm sebebin araştırılması için Adli Tıp Morgu kurumuna kaldırıldı. Burada yakınları tarafından alınan cenaze Kayseri'de toprağa verilmek üzere götürüldü. Veteriner hekim olduğu öğrenilen gencin ölümü ise yakın çevresini yasa boğdu. Gencin sosyal medya hesabından kaza öncesinde "Şimdi son kez her şeyden uzaklaş ve gün batarken güneşe gülümse" paylaşımı ise yürek burktu.

Yasak olan caddeye dönmek istediği iddiası

Öte yandan polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede halk otobüsü şoförünün dönülmesi yasak olan Portakal Çiçeği Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada kazanın meydana geldiği iddia edildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.