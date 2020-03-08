Halk otobüsü ile çarpışan otomobil 25 metre sürüklendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk otobüsü ile çarpışan otomobil 25 metre sürüklendi - Son Dakika

Halk otobüsü ile çarpışan otomobil 25 metre sürüklendi

1 saat önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kavşağa kontrolsüz çıkan bir otomobil ile halk otobüsü çarpıştı.

Halk otobüsü ile çarpışan otomobil 25 metre sürüklendi, System.String[]

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kavşağa kontrolsüz çıkan bir otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle 25 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü 180 promil alkollü çıktı.

Kaza, Yunusemre ilçesi Güzelyurt mahallesinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halindeki Salih Zeki Kansoy'un (40) kullandığı 45 D 0119 plakalı halk otobüsü, sokak arasından ana yola kontrolsüz çıkan Hüseyin S. (44) idaresindeki 45 KS 351 plakalı otomobile sol kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs önüne aldığı otomobili yaklaşık 25 metre sürükledi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobil ve otobüste hasar meydana geldi.

Otobüsün şoförü Salih Zeki Kansoy, kazayla ilgili  "Ben düz yolumda gidiyordum. Yanlış yoldan çıkan araç benim altıma girdi. Allah'tan yolcum yoktu. Frene bastım, korna çaldım, kurtarmaya çalıştım fakat kendisi yola devam etmeye çalıştı" dedi.

Trafik polisleri yaptıkları alkol muayenesinde otomobil sürücüsünün 180 promil alkollü olduğunu tespit etti.


Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şişli'de akılalmaz kaza! Önündeki araca çarptı, takla atarak durabildi
(Özel) Aracının arkasına "Dikkat acemi şoför" yazdı, zincirleme kazaya karıştı Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'da 21 vaka tespit edildi, İtalya'da 9 bölge karantinaya alındı AB, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne "Yeniden denize bırakın" talimatı verdi

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 05:19:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Halk otobüsü ile çarpışan otomobil 25 metre sürüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]