Halk otobüsü ile engelli motosikletinin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Halk otobüsü ile engelli motosikletinin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

26.05.2022 03:37
Halk otobüsü ile engelli motosikletinin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

İnegöl'de halk otobüsü ile engelli elektrikli motosikletinin çarpıştığı kazada ağır yaralanan engelli sürücü, hastaneye kaldırıldı.

İnegöl'de halk otobüsü ile engelli elektrikli motosikletinin çarpıştığı kazada ağır yaralanan engelli sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi'nde Necati K. idaresindeki 16 M 06086 plakalı halk otobüsü ile Musa K.'nin (51) kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

Kazada engelli sürücü Musa K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Musa K. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Kaynak: AA

Halk Otobüsü, Engelli, İnegöl, Güncel, Son Dakika

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