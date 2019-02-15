Son Dakika Haberleri: Halk Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı

Halk Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te halk otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te halk otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hüseyin Postallı'nın kullandığı 27 H 0090 27 plakalı özel halk otobüsü, Şahinbey ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde Nurettin Balcı idaresindeki Şahinbey Belediyesine ait hafriyat yüklü 27 BOP 60 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Balcı ile otobüste bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde otobüs ve kamyonun çarpışma anı yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:58 Kaynak: AA

Şahinbey, Balcı, Gaziantep, Güncel
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