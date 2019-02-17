Halk Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı
37 dakika önce
Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te halk otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı.
Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep
'te halk otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 3'ü kadın biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil
ilçesine bağlı İncilikaya Mahallesi'nde şehir merkezinden TOKİ konutları istikametine seyir eden Hüseyin P. idaresinde 27 H 090 plakalı halk otobüsü ile Nurettin B yönetimindeki 27 BOP 60 plakalı hafriyat kamyonu kavşakta çarpıştı.
Kazada halk otobüsü sürücüsü Hüseyin P ile otobüste bulunan 3'ü çocuk toplam 4 kişi daha yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, bir süre trafiğe kapanan yol ise araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:04 Kaynak: İHA
Genç Kadın, Sokak Ortasında Erkek Arkadaşından Dayak Yedi! O Anlar Kamerada
İkinci Şule Çet Vakası! Genç Mimarın Plazadan Düşmesi Şüphe Uyandırdı
Malezya'da Gaspçı Dehşeti! Kadını Acımasızca Dövüp Çantasını Alıp Kaçtı
Özbekistan'daki Kadın Hayranlarıyla Yemek Yiyen Burak Özçivit, 2 Milyon TL Kazandı