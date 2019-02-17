Son Dakika Haberleri: Halk Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı

Halk Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı

37 dakika önce

Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te halk otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı.

Halk Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te halk otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 3'ü kadın biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı İncilikaya Mahallesi'nde şehir merkezinden TOKİ konutları istikametine seyir eden Hüseyin P. idaresinde 27 H 090 plakalı halk otobüsü ile Nurettin B yönetimindeki 27 BOP 60 plakalı hafriyat kamyonu kavşakta çarpıştı.
Kazada halk otobüsü sürücüsü Hüseyin P ile otobüste bulunan 3'ü çocuk toplam 4 kişi daha yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, bir süre trafiğe kapanan yol ise araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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