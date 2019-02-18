Son Dakika Haberleri: Halk Otobüsü ile Otomobil Böyle Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Halk Otobüsü ile Otomobil Böyle Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Halk otobüsü ile otomobil böyle çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybettiBALIKESİR - Balıkesir'de halk otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı.

Halk Otobüsü ile Otomobil Böyle Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Halk otobüsü ile otomobil böyle çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'de halk otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı.
Balıkesir'de halk otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Vasıfçınar Caddesi, eski doğumevi kavşağında meydana gelen kazada 10 FR 464 plakalı araçla 10 BF 624 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada otobüs şoförü Mustafa Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil sürücüsü Kadir B. ise hafif yaralandı. Otomobil sürücüsünün babası olduğu öğrenilen Yılmaz B. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle araç trafiği yola kapatılırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:30 Kaynak: İHA

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